L' Arena tornerà a cantare contro la violenza sulle donne

Il 21 settembre, l’Arena di Verona ospiterà di nuovo l’evento “Una Nessuna Centomila”, una manifestazione che combina musica e impegno civile per sensibilizzare contro la violenza sulle donne. La serata si propone di coinvolgere il pubblico con performance artistiche, promuovendo un messaggio di solidarietà e di sostegno alle vittime di violenza. La manifestazione rappresenta un appuntamento annuale di rilevanza nazionale.

Il prossimo 21 settembre, l'Arena di Verona tornerà a ospitare “Una Nessuna Centomila”, l’evento simbolo della lotta contro la violenza sulle donne che coniuga il potere della musica all'impegno civile concreto. Questa quarta edizione prosegue un percorso di straordinaria partecipazione iniziato.🔗 Leggi su Veronasera.it

Julien Lepers, Gérald Holtz... sur le fort | FORT BOYARD FRANCE 1993 E05

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