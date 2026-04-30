La squadra di basket di Benevento si prepara a disputare i primi play-off nella sua storia nel campionato di Serie B Interregionale-Conference Sud. L’avvio delle sfide si avrà contro la Viola Reggio Calabria, con la squadra pronta a scendere in campo per questa fase della competizione. La partita segna un traguardo importante per il club e rappresenta un passo avanti nel suo percorso nel campionato nazionale.

Tempo di lettura: 2 minuti La Miwa Energia Cestistica Benevento si appresta ad affrontare, per la prima volta nella sua storia, i play-off del campionato di Serie B Interregionale-Conference Sud. Il cammino dei Boars avrà inizio domenica 3 Maggio alle ore 18, quando la Miwa scenderà in campo nello storico ‘PalaCalafiore’, per affrontare la Viola Reggio Calabria, formazione di respiro nazionale, con un glorioso passato nella massima serie. La Viola si è posizionata seconda nella classifica del girone H ed è una delle candidate più accreditate per la vittoria del campionato. Il roster della compagine calabrese, del resto, è di livello assoluto con la pericolosa coppia di guardie Laquintana-Laganà, capaci entrambi di superare i 15 di media in stagione, le ali Fiusco e Maresca ed il pivot Marini.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Miwa: al via i play-off contro la Viola Reggio Calabria

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