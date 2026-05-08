Una giornata per l’Europa tra idee dialogo e partecipazione | il programma

Una giornata dedicata all’Europa si svolge con incontri e discussioni che coinvolgono cittadini e rappresentanti istituzionali. Il programma prevede momenti di confronto su temi legati alla cooperazione tra i Paesi membri, con l’obiettivo di favorire il dialogo e la partecipazione. La giornata si inserisce nel ricordo della Dichiarazione Schuman, documento che ha dato il via al processo di integrazione europea, sottolineando il valore della pace e della collaborazione tra le nazioni.

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“L’Europa è nata da una visione di pace, cooperazione e condivisione tra Popoli”, ricorda la Dichiarazione Schuman, l'atto fondativo del processo di integrazione europea. E Ferrara, sabato 9, non mancherà, insieme a tutta l’Ue, di celebrare la giornata dell’Europa.Iscriviti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Mochi isn't trapped with you. You're trapped with her. | Dark AI VTuber [VOD#4] Notizie correlate Io Faro Carnevale, a Civitavecchia una giornata di festa tra partecipazione e volontariatoLa manifestazione ha richiamato numerosi cittadini e famiglie, trasformando la città in un momento di condivisione e socialità Civitavecchia, Grande... Leggi anche: Una giornata di ascolto e partecipazione: al campus fa tappa il progetto Youz Panoramica sull’argomento Temi più discussi: #EuropeDay - Rappresentanza in Italia; Per la Giornata dell'Europa, visita a tema al Museo Casa De Gasperi; Bologna celebra la Festa dell’Europa: il 9 maggio a FILLA incontri, cinema e partecipazione civica; A Roma si celebra la Giornata dell'Europa. Giornata dell’Europa 2026, Regione e Anci: I progetti di cooperazione transfrontaliera per il rilancio della LiguriaGiornata dell’Europa 2026, Regione e Anci: I progetti di cooperazione transfrontaliera per il rilancio della Liguria ... msn.com Verso una Giornata per le vittime sul lavoro, primo voto oggi al Parlamento europeoVerso una Giornata per le vittime sul lavoro, primo voto oggi al Parlamento europeo. Cronaca - Il progetto nasce da una risoluzione presentata da Antonella Sberna: Passo significativo affinché il ric ... tusciaweb.eu Aston Villa e Friburgo esagerate, è loro la finale di Europa League: Nottingham e Braga si arrendono - facebook.com facebook Aston Villa-Friburgo sarà la finale di Europa League: Emery travolge il Nottingham con un poker, tedeschi in rimonta sul Braga x.com