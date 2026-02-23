Io Faro Carnevale a Civitavecchia una giornata di festa tra partecipazione e volontariato

Il grande entusiasmo e la partecipazione sono stati causati dall’edizione di Io Faro Carnevale a Civitavecchia, attirando molte famiglie e volontari che hanno contribuito a creare un’atmosfera vivace. Le strade si sono riempite di colori e allegria, grazie anche alle numerose iniziative per coinvolgere i presenti. La giornata ha mostrato come questa tradizione continui a essere un momento di unione e festa per la comunità locale. La festa prosegue con le prossime attività in programma.

Civitavecchia, Grande partecipazione, entusiasmo e una bellissima atmosfera hanno accompagnato l'edizione di Io Faro Carnevale, che si conferma un appuntamento atteso e ormai un classico tra gli eventi cittadini di Civitavecchia. La manifestazione ha richiamato numerosi cittadini e famiglie, trasformando la città in un momento di condivisione e socialità. L' Amministrazione comunale ha voluto esprimere un ringraziamento a tutti gli organizzatori per il lavoro svolto, sottolineando la cura nella realizzazione dell'iniziativa e l'impegno profuso per offrire alla comunità una giornata riuscitissima, vissuta nel segno della festa e della partecipazione.