Una giornata di ascolto e partecipazione | al campus fa tappa il progetto Youz

Oggi, al campus di Forlì, si svolge un evento dedicato al progetto Youz, un forum promosso dalla Regione Emilia-Romagna. L’iniziativa si propone di coinvolgere le giovani generazioni nel processo decisionale e di favorire un dialogo diretto con le istituzioni. La giornata prevede momenti di ascolto e partecipazione, con l’obiettivo di creare uno spazio di confronto tra i giovani e le realtà locali.

Immaginare una comunità dove ci sia più ascolto, più spazio e più possibilità. Con questo spirito fa tappa a Forlì Youz, il forum itinerante promosso dalla Regione Emilia-Romagna per coinvolgere attivamente le giovani generazioni nella definizione delle politiche pubbliche. L’appuntamento è.🔗 Leggi su Forlitoday.it Youz fa tappa a Rivergaro e Piacenza: un percorso condiviso per costruire le politiche di domaniIl percorso promosso dalla Regione Emilia-Romagna con il supporto di Art-Er, che mette al centro il contributo delle giovani generazioni nella... Tagliaferri al Campus Esedra. Il direttore Usr fa tappa alla scuola bilingue di LuccaMartedì scorso il Campus Bilingue di Lucca ha accolto la visita istituzionale del nuovo Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana,...