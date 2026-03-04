Rientrata da Dubai la piacentina bloccata per la guerra | era attesa per la donazione del midollo osseo al padre

Una donna di Piacenza è tornata questa mattina in Italia con un volo di linea dopo essere rimasta bloccata a Dubai a causa della guerra in Medio Oriente. Era in attesa di poter donare il midollo osseo al padre, che aveva bisogno di questa procedura per la sua salute. La sua partenza è avvenuta in tempi rapidi per permettere la donazione.

La donna con il marito vive in Australia e doveva fare solo un semplice scalo, poi la guerra e il blocco dei voli. Il genitore è ricoverato per una leucemia acuta. L'Ausl: «Grazie all'Arma dei carabinieri» La donna aveva intenzione di donare il midollo osseo al padre ricoverato in Ematologia all’ospedale di Piacenza essendo risultata l’unica donatrice compatibile. L’Azienda Usl di Piacenza desidera esprimere un sentito ringraziamento al Comando provinciale dei Carabinieri per la collaborazione e il supporto forniti in queste ore, lo rende noto la stessa l’azienda sanitaria. «In situazioni delicate come questa – sottolinea il direttore generale Paola Bardasi – il gioco di squadra tra istituzioni è fondamentale e ha consentito di supportare un rientro tempestivo». 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Bloccata a Dubai per la guerra, riesce a rientrare in Italia per donare il midollo al padre malatoLa guerra in Medio Oriente ha rischiato di trasformare una corsa contro il tempo in una tragedia familiare.

