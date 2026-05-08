Da circa un anno, una parte della ciclabile all’interno del parco di Monte Ciocci presenta crepe di diverse decine di metri di lunghezza e alcuni centimetri di larghezza. Queste fessure si sono formate sulla pista ciclopedonale oggetto di riqualificazione, finanziata con fondi provenienti dal Giubileo. La presenza di crepe suscita preoccupazione tra gli utenti che frequentano l’area e solleva interrogativi sulla tenuta del lavoro di riqualificazione svolto.

Crepe lunghe decine di metri e larghe diversi centimetri si sono aperte sulla pista ciclopedonale che passa all'interno del parco di Monte Ciocci, nel tratto riqualificato circa un anno fa grazie ai fondi del Giubileo. Se le trova davanti, dopo due o tre tornanti, chi sale da via Anastasio II e l'aspetto è tutt'altro che rassicurante, visto che le fratture corrono parallele al costone, facendo pensare a un cedimento in corso o comunque a un problema di dissesto idrogeologico piuttosto serio. Da Roma Capitale assicurano che non ci sono rischi per chi frequenta la pista, riqualificata su pavimentazione e parapetti in occasione del Giubileo, anche se il tratto in cui si sono formate le crepe fa parte del tracciato tra Monte Mario e Monte Ciocci inaugurato ormai 12 anni fa.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Crepe sulla ciclabile rifatta un anno fa. Cosa succede a Monte Ciocci

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