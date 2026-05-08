Una Carrarese in vena di regali finisce il campionato con una sconfitta

Il campionato si è concluso con una vittoria per la Virtus Entella, che si è assicurata la salvezza diretta grazie alle motivazioni più alte. La Carrarese, invece, ha terminato la stagione con una sconfitta, in un incontro giocato senza grande entusiasmo, dopo aver già raggiunto i propri obiettivi. La partita si è disputata a Chiavari, dove i padroni di casa hanno conquistato i tre punti senza dover passare dai play-off.

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Chiavari, 8 maggio 2026 – Le maggiori motivazioni della Virtus Entella hanno fatto la differenza. I padroni di casa hanno vinto e si sono salvati senza dover passare dai play-off mentre una Carrarese un po’ appagata ha chiuso in maniera dimessa una stagione comunque da incorniciare. Una Virtus Entella molto determinata si è fatta vedere all’11’ quando una punizione di Karic ha trovato la sponda aerea di Tiritiello per Cuppone che di testa nell’area piccola ha alzato la mira. Al 15’ ancora per i locali ci ha provato Tirelli dal limite con un diagonale terminato a lato. Prima parte di gara tutta a favore dei liguri che al 18’ hanno costretto al tuffo Bleve su inzuccata di Marconi da punizione del solito Karic.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una Carrarese in vena di regali finisce il campionato con una sconfitta ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Eccellenza, la Messana chiude il campionato con una sconfittaLa Messana, terminata fuori dalla zona playoff, ha chiuso la stagione perdendo 3 a 1 in casa del Giarre. Leggi anche: Basket: l’Eurolega dell’Olimpia Milano finisce con una sconfitta al Pireo contro l’Olympiacos Approfondimenti e contenuti Si parla di: Pronostici Virtus Entella-Carrarese: Statistiche, Dove in TV 08.05.2026 Serie B; Ma è davvero lui?, Higuain riappare sui social con uno scatto diventato virale. Una Carrarese in vena di regali finisce il campionato con una sconfittaA Chiavari gli azzurri subiscono un gol per tempo con due macroscopici errori difensivi. Non basta il bel gol di Zanon. lanazione.it