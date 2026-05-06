Pittura esperienziale al Biblio | un viaggio tra colore e intuito

Al Biblio è stata presentata una sessione di pittura esperienziale che invita i partecipanti a esplorare il rapporto tra colore e sensazioni. Durante l’attività, si chiede di dipingere senza seguire regole o tecniche prestabilite, lasciando che sia il gesto e le tonalità a guidare il processo creativo. L’obiettivo è vivere un’esperienza in cui il controllo viene abbandonato e si favorisce l’intuizione.

? Cosa scoprirai Come si può dipingere senza avere alcuna tecnica artistica?. Cosa accade quando lasci il controllo al gesto e al colore?. Perché questo workshop richiede una prenotazione immediata per i partecipanti?. Come cambierà la tua routine grazie a un momento di decompressione?.? In Breve Workshop mercoledì 6 maggio ore 18:30 presso il locale Biblio. Attività inclusa nel calendario territoriale tra il 25 aprile e l'8 maggio 2026. Eventi correlati presso Case Marian dal 1 al 10 maggio e Cantina Pizzolato il 23 maggio. Materiali inclusi e necessità di prenotazione per gestire i posti limitati. Il Biblio ospiterà mercoledì 6 maggio alle ore 18:30 un workshop di pittura esperienziale guidato da Filippo Camarin per favorire l’espressione intuitiva dei partecipanti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pittura esperienziale al Biblio: un viaggio tra colore e intuito Notizie correlate "Donna d'Arte" a Perugia: un viaggio nell'anima femminile tra pittura, scultura e poesiaDal 22 febbraio al 9 marzo 2026, il Centro Galeazzo Alessi di Perugia (via Mazzini) si trasformerà in un palcoscenico emotivo dedicato all'universo... Mini, oltre la porta rossa. Un viaggio tra immaginazione, colore e nuove visioniAll’interno della corte di un palazzo nobiliare a Milano, c’è una porta rossa che ricorda, inevitabilmente, quella soglia invisibile che Alice...