Milano Live | tutti i concerti da non perdere nel mese di aprile a Milano

A aprile, Milano ospiterà numerosi concerti di musica dal vivo, con settimane fitte di eventi dedicati agli appassionati. Durante il mese, molte location della città ospiteranno artisti di diversi generi, attirando pubblico da tutta la regione. La programmazione comprende spettacoli di vari artisti e band, distribuiti su più giorni e location, offrendo una vasta scelta di appuntamenti musicali.

Quello di aprile sarà un altro mese di grandi concerti a Milano. Si profilano infatti settimane davvero intense per tutti gli appassionati di musica dal vivo. Vediamo dunque di capire quali saranno gli artisti di passaggio in città con i loro attesi show nelle prossime settimane. The Vaccines sono attesi il 24 aprile al Fabrique. Pick-Up Full of Pink Carnations, uscito nel 2024 è il loro ultimo album. Il disco, il sesto in carriera per la band londinese, è arrivato a 3 anni di distanza dal precedente Back in Love City ed è stato prodotto da Andy Wells (Halsey, Phoebe Bridgers) e mixato da Dave Fridmann (Tame Impala, The Flaming Lips). Ma sarà questa l'occasione per festeggiare il quindicesimo anniversario dell’album di debutto What Did You Expect from The Vaccines?, uscito a marzo del 2011. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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