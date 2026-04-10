Sorpreso a cedere una grande quantità di droga ai detenuti suoi assistiti avvocato arrestato nella sala colloqui del carcere delle Vallette a Torino

Un avvocato di 56 anni è stato arrestato questa mattina nel carcere delle Vallette a Torino dalla polizia penitenziaria. Durante un colloquio, è stato sorpreso mentre consegnava ai detenuti quattro panetti di hashish, per un peso totale di circa 400 grammi. L’uomo è stato fermato in flagranza di reato e adesso si trova in stato di fermo. L’operazione fa parte di un’indagine in corso sulla presenza di sostanze illegali all’interno del carcere.

Un avvocato 56enne è stato arrestato in flagranza di reato dalla polizia penitenziaria di Torino nella mattinata di oggi, venerdì 10 aprile 2026, dopo che è stato sorpreso mentre era intento a consegnare ai propri assistiti quattro panetti di hashish, per un peso complessivo di 400 grammi. Si. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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