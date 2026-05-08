un secolo di vita sul pianeta terra

Un secolo di vita sulla Terra, con una carriera dedicata alla divulgazione della natura, ha visto il contributo di un noto narratore e documentarista. Prima sul campo, poi in studio, ha creato programmi che hanno raggiunto un pubblico globale, portando alla luce aspetti sconosciuti di animali e ambienti naturali. La sua opera ha coinvolto milioni di spettatori e ha avuto un ruolo importante nel sensibilizzare sull'importanza della conservazione ambientale.

Prima sul campo e poi fuori campo, David Attenborough ha inventato e reso un fenomeno mondiale i documentari moderni sugli animali Chi ama i documentari naturalistici e mastica l’inglese riconosce al volo, appena la sente, la voce fuori campo del più famoso divulgatore scientifico vivente. È inconfondibile per timbro, cadenza e volume: lenta e quasi sussurrata, come se provenisse da uno che ha appena scoperto qualcosa di sbalorditivo ma fragile, e trattiene lo stupore per paura di scombinare tutto. David Attenborough, che oggi compie 100 anni, ha questo approccio da sempre: fin da quando era più spesso nell’inquadratura dei suoi documentari che fuori.🔗 Leggi su Ilpost.it

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La nascita della Terra

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