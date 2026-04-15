Mostra Madre Terra - Terra Aria Acqua Fuoco Sonia Mazzoli Direttrice artistica GARD | è un invito a riflettere sul nostro pianeta

Da ilgiornaleditalia.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

E' di Sonia Mazzoli (GARD Galleria Arte Roma Design) l'idea di una esposizione collettiva di Arte Contemporanea: "Madre Terra è in pericolo e le opere presentate spingono a prenderne atto", inclusa la sua; ultimo giorno: il 22 aprile, l'Earth Day La GARD Galleria Arte Roma Design è giunta all.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Mostra "Madre Terra - Terra Aria Acqua Fuoco", Sonia Mazzoli (Direttrice artistica GARD): "è un invito a riflettere sul nostro pianeta"

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