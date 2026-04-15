E' di Sonia Mazzoli (GARD Galleria Arte Roma Design) l'idea di una esposizione collettiva di Arte Contemporanea: "Madre Terra è in pericolo e le opere presentate spingono a prenderne atto", inclusa la sua; ultimo giorno: il 22 aprile, l'Earth Day La GARD Galleria Arte Roma Design è giunta all.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Mostra "Madre Terra - Terra Aria Acqua Fuoco", Sonia Mazzoli (Direttrice artistica GARD): "è un invito a riflettere sul nostro pianeta"

Notizie correlate

Leggi anche: Applicazioni tra le stelle: diario di una madre astronauta in contatto con la figlia e il pianeta Terra

Mostra storica "Terra e fuoco"Il Comune di Terrassa Padovana è lieto di invitarvi alla visita della mostra storica “Terra e Fuoco”, un percorso che ripercorre i tragici eventi...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: MADRE TERRA – Terra Aria Acqua Fuoco; Madre terra – Terra aria acqua fuoco. Mostra collettiva; AA.VV. La Gaia Madre; La Luna e la Terra in fotografia.

Mafia: Terra Madre mostra gli attori e le loro performance nel nuovo video diarioGli attori di Mafia: Terra Madre sono stati presentati nel nuovo video diario realizzato da Hanger 13 e 2K Games, in cui si parla appunto del cast del gioco e delle loro performance nel corso della ... multiplayer.it

Mafia: Terra Madre mostra stealth e sparatorie in un nuovo video gameplayHangar 13 ha pubblicato un nuovo video di Mafia: Terra Madre tramite il canale YouTube di IGN, che ci offre un nuovo sguardo al gameplay del nuovo capitolo della serie ambientato nella Sicilia di ... multiplayer.it

Madre Terra Un attimo eterno profuma di Sicilia. Di vento caldo e luce antica che accarezza pietre e silenzi. La poesia e la musica sono terre d’emozioni. Eco, di passi antichi che vivono nel cuore. È emozione raccogliere sabbia tra le mani sulla riva dorata e s - facebook.com facebook