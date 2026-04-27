In un intervento recente, una nota cantante ha espresso il suo disappunto riguardo alla scarsa presenza femminile nel settore musicale, sottolineando come spesso le porte siano chiuse alle donne produttrici e come gli ambienti di lavoro siano dominati da only men. La artista ha parlato della sua esperienza e delle difficoltà incontrate, evidenziando la necessità di un cambiamento per rendere più inclusivi i luoghi di lavoro legati alla musica.

Alicia Keys ha dato la sua visione sull’industria musicale, riguardo alla bassa percentuale di presenze femminile tra gli addetti ai lavori. L’artista che recentemente abbiamo visto sul palco del Festival di Sanremo al fianco di Eros Ramazzotti, ha presentato la mostra Giants: Art From The Dean Collection, curata dalla stessa insieme al marito e producer Swizz Beatz, attualmente esposta a Londra. Intervistata dal Times, la voce di Fallin’ ha parlato del business musicale, e delle difficoltà che hanno le donne ad inserirsi, sia nelle vesti di produttrici che come ingegneri di studio: “Il mondo della musica diventa un club di soli uomini e a tutte le incredibili donne che lavorano come ingegneri e produttrici non viene data una porta aperta .🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Alicia Keys tuona contro l’industria musicale: “Club di soli uomini, porte chiuse per le donne produttrici”

Alicia Keys si esercita con la canzone l'Aurora di Eros Ramazzotti: che umiltà

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