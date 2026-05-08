Un Posto al Sole spoiler 8 maggio 2026 | nuovo incubo per Serena emerge una scioccante verità

Da ilsipontino.net 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 8 maggio 2026, i fan di Un posto al sole si preparano a scoprire cosa accadrà nell’episodio serale. La trama si concentra su Serena, coinvolta in una situazione difficile, e si prevede l’introduzione di una verità sorprendente. La puntata promette sviluppi che potrebbero cambiare alcune dinamiche tra i personaggi principali, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 8 maggio 2026, nell'ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che da quando ha ritrovato il padre Manuela è sempre più convinta di voler recuperare il rapporto che non hanno mai avuto. Intanto Serena farà un altro incubo che farà venire a galla una verità sconvolgente. Raffaele vorrebbe trascorrere più tempo con Ornella ma al momento si trova diviso tra Otello e Renato, entrambi a causa degli urgenti lavori che devono essere fatti a Palazzo Palladini.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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