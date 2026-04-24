Un Posto al Sole spoiler 24 aprile 2026 | la banda coinvolge ancora Sabbiese? Serena fa un incubo

Nella puntata di stasera di Un posto al sole, in onda venerdì 24 aprile 2026, si tornerà a parlare delle azioni della banda e del coinvolgimento di Sabbiese. Serena avrà un sogno inquietante che potrebbe influenzare le sue prossime decisioni. I personaggi continueranno a confrontarsi con le tensioni e gli eventi che si sono accumulati nelle puntate precedenti. La vicenda si sviluppa nel contesto di una trama che tiene alta l’attenzione dei fan.

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 24 aprile 2026, nell'ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che Eduardo e Angelo completeranno i lavori di riparazione dei guasti elettrici a Palazzo Palladini. Rosa spererà che il fratello riesca a garantire da ora in poco una situazione economica stabile grazie a questo lavoro. Stella, Angelo e Rino penseranno di coinvolgere Sabbiese in una nuova rapina, il colpo questa volta si svolgerà in un luogo molto familiare.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Un Posto al Sole, spoiler 24 aprile 2026: la banda coinvolge ancora Sabbiese? Serena fa un incubo Notizie correlate Un posto al sole, le anticipazioni del 24 aprile 2026: Serena vive un incuboTorna l’appuntamento del venerdì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere tra i... Un Posto al Sole, spoiler 3 aprile 2026: Clara in ospedale con Nunzia, Sabbiese deve fare una sceltaSono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 3 aprile 2026, nell'ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Un posto al sole, le trame dal 13 al 17 aprile 2026; Un Posto al Sole, le anticipazioni di venerdì 17 aprile: Vanni si fa sempre più insistente con Ornella; Un posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 20 al 24 aprile; Un posto al sole - S30E6933 - Puntata del 22/04/2026 - Video. Un posto al sole anticipazioni 27-30 aprile 2026: la settimana del ponte e della grande doppia puntataAnticipazioni Un posto al sole 27-30 aprile 2026: il piano di Rino contro Palazzo Palladini, Marina sospetta Roberto, doppia puntata giovedì 30. lifestyleblog.it Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 24 aprile 2026Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di oggi, 24 aprile 2026, de Il Paradiso delle Signore e di Un Posto al Sole. Ecco le anticipazioni degli episodi delle due Soap di Rai1 e Rai3. comingsoon.it Chiedere sempre consigli agli abitanti del posto e partecipare a food tour. Il modo migliore per scegliere dove mangiare, quando si viaggia, è affidarsi ai local. Ne ha parlato la food-editor del New York Times e lo conferma un sondaggio di The Fork secondo c facebook Corini: «A Monza per conquistare il secondo posto a tutti i costi» x.com