Un ponte tra Milano e l’Uganda L’eccellenza del Lacor Hospital Oltre 200mila pazienti in un anno

Da più di tre decenni, la Fondazione Piero e Lucille Corti ETS lavora per mantenere un legame tra Milano e il Nord Uganda, grazie a progetti di assistenza sanitaria. Il filo che unisce le due realtà ha portato a un ponte tra le due regioni, con l’obiettivo di migliorare l’accesso alle cure mediche. Lo scorso anno, lo staff dell’ospedale locale ha assistito oltre 200 mila pazienti.

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Da oltre trent’anni esiste un filo concreto che unisce Milano e il Nord Uganda. A tenerlo saldo è la Fondazione Piero e Lucille Corti ETS, nata nel 1993 per sostenere il St. Mary’s Hospital Lacor di Gulu, una delle più importanti realtà sanitarie non profit dell’Africa equatoriale. Le radici di questo legame affondano in Lombardia, tra la Brianza da cui proveniva la famiglia Corti e Milano, dove oggi la Fondazione ha la sua sede operativa. Ma la storia comincia ancora prima, nel 1961, quando i medici Piero Corti e Lucille Teasdale arrivano in Uganda e scelgono di dedicare la vita a un piccolo ospedale missionario di appena trenta posti letto. Nel tempo, quel polo si è trasformato in un pilastro sanitario per l’intera regione Acholi, nel Nord Uganda.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un ponte tra Milano e l’Uganda. L’eccellenza del Lacor Hospital. Oltre 200mila pazienti in un anno Notizie correlate Basilicata-Milano: nasce il ponte per l’eccellenza agricola lucana? Cosa sapere Sogemi e Regione Basilicata avviano il 28 aprile un tour commerciale tra le aziende lucane. Firenze, oltre 500 i pazienti assistiti a domicilio lo scorso anno da PalliumFirenze, 4 maggio 2026 – Sono 502 i pazienti assistiti a domicilio da Pallium nel corso del 2025, persone fragili seguite ogni giorno direttamente...