Lo scorso anno, l’associazione Pallium ha seguito a domicilio 502 pazienti a Firenze. Queste persone, considerate fragili, sono state assistite quotidianamente dall’équipe sanitaria dell’organizzazione. L’attività si è svolta prevalentemente nelle case dei pazienti, con interventi e cure coordinate dall’associazione durante tutto il 2025. Nessun dato indica eventuali variazioni rispetto agli anni precedenti o altre informazioni sul tipo di assistenza fornita.

Firenze, 4 maggio 2026 – Sono 502 i pazienti assistiti a domicilio da Pallium nel corso del 2025, persone fragili seguite ogni giorno direttamente nelle loro case grazie al lavoro dell’ équipe sanitaria dell’associazione. Di questi, 302 sono nuovi pazienti presi in carico nell’anno e 200 già in cura negli anni precedenti, a conferma di un impegno continuativo e sempre più richiesto sul territorio. Nel corso del 2025 Pallium ha inoltre consegnato a domicilio circa 300 ausili sanitari, tra letti ortopedici, carrozzine, deambulatori e materassi antidecubito, strumenti fondamentali per garantire cure adeguate e migliorare la qualità della vita dei pazienti assistiti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, oltre 500 i pazienti assistiti a domicilio lo scorso anno da Pallium

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