Sabato mattina ha preso il via Como Fun 2026, evento dedicato agli appassionati di fumetti, film e serie tv. La prima giornata ha visto la partecipazione di migliaia di visitatori nei padiglioni di Lariofiere, situati tra Lecco e Como. La manifestazione prosegue per tutto il weekend con incontri, esposizioni e ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo e del fumetto.

Serviva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? Kevin Sussman e Christopher Judge hanno incontrato i fan nel weekend. Sold out per Cristina D'Avena e Giorgio Vanni, boom di cosplayer alla gara domenicale Due giorni di nerditudine totale. Como Fun 2026 ha aperto i battenti sabato mattina per un weekend che al solito ha già richiamato migliaia di appassionati nei padiglioni di Lariofiere, location metà strada tra Lecco e Como. L'ottava edizione della fiera del fumetto, del gioco e della cultura pop proposto un programma ricco di ospiti internazionali e attività per tutti i gusti. Domenica a dominare la scena saranno Kevin Sussman e Christopher Judge, le due star americane che faraanno fatto il pieno di fan. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Al via Como Fun 2026: in migliaia per la prima giornata. Ora le star di Big Bang Theory e Stargate

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