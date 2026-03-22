I motori americani V8, in particolare il Small Block di General Motors, sono al centro di alcune delle auto sportive più iconiche come Corvette e Camaro. Questa generazione di motori, progettata per essere più leggera rispetto ai precedenti, ha sostituito i propulsori più pesanti anteguerra. La produzione di questi motori continua a rappresentare un punto di riferimento nel settore automobilistico.

Dieci anni dopo la fine della seconda guerra mondiale, l’America vive un momento di grande prosperità economica. I mercati tirano, il prodotto interno lordo è in crescita, la disoccupazione è bassa, i salari aumentano. Il governo investe nella realizzazione d’infrastrutture come ponti e autostrade, che rendono la mobilità più agevole. Ci si muove con l’auto, naturalmente, che sempre più americani possono permettersi: il sogno di una vettura personale diventa realtà, così come quello della casetta unifamiliare nelle aree suburbane, da riempire di nuovi elettrodomestici. L’industria dell’auto è in piena espansione e le protagoniste indiscusse sono le Big Three di Detroit: General Motors, Ford e Chrysler. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Motori americani V8: General Motors Small Block, il cuore di Corvette e Camaro

Articoli correlati

Cosa c’è dietro l’addio di General Motors alla CinaIl costruttore americano ha spostato parte della produzione dal Dragone al Kansas, essenzialmente per due motivi.

Classic Motors. Al via il weekend dei motori d’epocaSi apre oggi la due giorni di Arezzo Classic Motors, il salone dedicato ad auto e moto d’epoca in programma oggi e domani ad Arezzo Fiere con auto,...

The INSANE GM Carb Trick That Turned Slow V8s Into Monsters!

Tutto quello che riguarda General Motors Small

Discussioni sull' argomento Motori americani V8: General Motors Small Block, il cuore di Corvette e Camaro; La Corvette integrale diventa più potente e si chiamerà Grand Sport X.

Il boom del dopoguerraDieci anni dopo la fine della seconda guerra mondiale, l’America vive un momento di grande prosperità economica. I mercati tirano, il prodotto interno lordo è in crescita, la disoccupazione è bassa, i ... gazzetta.it

General Motors investirà quasi 900 milioni su un nuovo motore V8General Motors ha fatto scalpore nelle scorse ore annunciando un investimento di 888 milioni di dollari per per costruire motori V8 di nuova generazione presso il suo stabilimento di Tonawanda ... motorionline.com

PRESS RELEASE - OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL EXPRESSES GRATITUDE TO MS. MAPOSUA TANYA TOAILOA FOR ANSWERING THE CALL FOR SERVICE FOR HER COUNTRY The Office of the Attorney General formally acknowledges and e facebook