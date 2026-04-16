Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha iniziato incontri con i rappresentanti di due grandi aziende automobilistiche nazionali. L'obiettivo è esaminare la possibilità di riutilizzare alcune linee di produzione per realizzare armi e componenti militari. Questi colloqui rappresentano una fase preliminare, senza ancora conferme ufficiali sulle decisioni future. La questione riguarda aspetti di sicurezza e capacità industriale del settore automobilistico.

Il Dipartimento della Difesa statunitense ha avviato colloqui preliminari con i vertici delle principali case automobilistiche americane per valutare la possibilità di riconvertire parte della loro capacità produttiva alla fabbricazione di armamenti e forniture militari. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal ieri, funzionari di alto livello del Pentagono hanno incontrato Mary Barra, CEO di General Motors, e Jim Farley, CEO di Ford, insieme ai dirigenti di GE Aerospace e del produttore di veicoli pesanti Oshkosh. L'iniziativa si inserisce nel contesto di una crescente preoccupazione per l'esaurimento delle scorte di munizioni americane, già provate dagli aiuti militari all'Ucraina e dal recente conflitto in Iran.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Questione di sicurezza nazionale". Colloqui tra Pentagono, Ford e General Motors per produrre armi

Perang Iran Kuras Senjata AS, Pentagon Minta Bantuan Pabrik Mobil

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