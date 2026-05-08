LIVE Arnaldi-De Minaur 2-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | inizio molto convincente dell’azzurro!

All'ATP di Roma, il match tra Arnaldi e De Minaur si è aperto con l'azzurro che ha conquistato il primo set e mantiene un vantaggio di 2-1 nel secondo. Arnaldi ha iniziato con un servizio efficace e un rovescio preciso, portandosi rapidamente avanti nel punteggio. La risposta di De Minaur si è dimostrata lunga e difficile da gestire, mentre il pubblico segue con attenzione l'evolversi del confronto.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 A zero Arnaldi! 40-0 Servizio e rovescio. 30-0 Lunga la risposta di De Minaur. 15-0 Con il dritto Arnaldi! 1-1 A quindici De Minaur. 40-15 Dritto inside in vincente. 30-15 Servizio e dritto. 15-15 Servizio dritto e volèe alta. 0-15 Stecca di rovescio De Minaur. 1-0 Si salva da 0-30 il ligure e parte alla grandissima! 40-30 Prima e smash! 30-30 Primo scambio lungo, lo vince Arnaldi grazie all’errorre di ADM. 15-30 Prima vincente. 0-30 Fuori il rovescio dopo il servizio. 0-15 Doppio fallo. Arnaldi in battuta, si va! 11:04 Non c’è ancora nessuno, praticamente, tranne negli angoli riservati ai giocatori.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-De Minaur 2-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: inizio molto convincente dell’azzurro! Notizie correlate LIVE Arnaldi-De Minaur, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:04 Non c’è ancora nessuno, praticamente, tranne negli angoli riservati ai giocatori. LIVE Arnaldi-De Minaur, ATP Roma 2026 in DIRETTA: giocatori in campo a minuti11:04 Non c’è ancora nessuno, praticamente, tranne negli angoli riservati ai giocatori. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Live Alex de Minaur - Matteo Arnaldi - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 08/05/2026; LIVE Arnaldi-De Minaur, ATP Roma 2026 in DIRETTA: braccio sciolto senza nulla da perdere; Il ruggito di Arnaldi! Esordio vincente contro Munar; Diretta de Minaur - Arnaldi (Internazionali BNL d'Italia). LIVE Arnaldi-De Minaur 1-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: iniziato il match!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Si salva da 0-30 il ligure e parte alla grandissima! 40-30 Prima e smash! 30-30 Primo scambio lungo, lo ... oasport.it Internazionali Roma diretta oggi: Arnaldi-De Minaur alle 11, stasera Musetti e Darderi. In campo anche Djokovic, orari e dove vederle (anche in chiaro)Internazionali Roma 2026, gli aggiornamenti della giornata di oggi, venerdì 8 maggio. Arnaldi sfida De Minaur nel primo match delle 11 alla Bnp Paribas Arena, stasera in campo Musetti ... ilmattino.it Inizia un'altra splendida giornata di tennis al Foro Italico! Si parte sulla BNP Paribas Arena con la sfida tra Matteo Arnaldi e Alex de Minaur: chi vincerà x.com Arnaldi=De Minaur (ore 11,00) - facebook.com facebook