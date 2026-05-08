LIVE Arnaldi-De Minaur 2-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | inizio molto convincente dell’azzurro!

Da oasport.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All'ATP di Roma, il match tra Arnaldi e De Minaur si è aperto con l'azzurro che ha conquistato il primo set e mantiene un vantaggio di 2-1 nel secondo. Arnaldi ha iniziato con un servizio efficace e un rovescio preciso, portandosi rapidamente avanti nel punteggio. La risposta di De Minaur si è dimostrata lunga e difficile da gestire, mentre il pubblico segue con attenzione l'evolversi del confronto.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 A zero Arnaldi! 40-0 Servizio e rovescio. 30-0 Lunga la risposta di De Minaur. 15-0 Con il dritto Arnaldi! 1-1 A quindici De Minaur. 40-15 Dritto inside in vincente. 30-15 Servizio e dritto. 15-15 Servizio dritto e volèe alta. 0-15 Stecca di rovescio De Minaur. 1-0 Si salva da 0-30 il ligure e parte alla grandissima! 40-30 Prima e smash! 30-30 Primo scambio lungo, lo vince Arnaldi grazie all’errorre di ADM. 15-30 Prima vincente. 0-30 Fuori il rovescio dopo il servizio. 0-15 Doppio fallo. Arnaldi in battuta, si va! 11:04 Non c’è ancora nessuno, praticamente, tranne negli angoli riservati ai giocatori.🔗 Leggi su Oasport.it

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