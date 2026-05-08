Un gruppo criminale globale | cos' è la 14K la triade cinese che spaventa il mondo

La 14K è una delle triadi cinesi più conosciute e temute a livello internazionale. Attiva in diverse parti del mondo, questa organizzazione criminale è coinvolta in attività illecite di varia natura. La presenza della triade a Hong Kong è nota da tempo, e le sue operazioni si estendono oltre i confini nazionali. Le autorità di vari paesi monitorano attentamente le sue attività per contrastare le azioni illegali associate a questa rete.

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A Hong Kong c’è una delle triadi cinesi più temute al mondo. Parliamo della cosiddetta 14K, presto diventata sinonimo di criminalità organizzata transnazionale. Le sue origini risalgono al 1945, quando il generale del Kuomintang Kot Siu Wong organizzò un gruppo paramilitare per contrastare l’avanzata comunista in Cina. Dopo la vittoria di Mao Zedong nel 1949, molti membri si rifugiarono a Hong Kong, dove la società prese ufficialmente il nome con cui è conosciuta oggi. La triade più temuta. Inizialmente concepita come organizzazione con una struttura quasi militare, la 14K cambiò rapidamente natura dopo la morte del fondatore nel 1953, trasformandosi in una potente rete criminale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Un gruppo criminale globale”: cos'è la 14K, la triade cinese che spaventa il mondo Notizie correlate “Può trasportare lanciamissili e nascondersi”: ecco la super nave cinese che spaventa TaiwanA prima vista sembra una nave cargo normale, ma guardando bene si notano capacità militari avanzate. “Aveva previsto tutto”. Guerra in Iran, la profezia di Baba Vanga che spaventa il mondoLe tensioni internazionali delle ultime settimane hanno riportato al centro dell’attenzione le profezie di Baba Vanga, figura che da decenni divide... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Cybersecurity, Yarix: nel 2025 è cresciuto il rischio globale e serve un coordinamento europeo più forte; Chi finanzia Hezbollah, una rete di illegalità globale radicata in Europa; Latitante di un’organizzazione criminale internazionale arrestato in albergo a Milano Marittima; Le migliori serie tv su Netflix, Sky, Prime Video e Apple TV+ da vedere stasera. E le novità di maggio 2026. Europol sostiene un attacco contro l’organizzazione criminale ‘Black Axe’ in Svizzera: 10 arrestiEuropol ha sostenuto un'indagine approfondita condotta dalle autorità svizzere in collaborazione con le forze dell'ordine tedesche contro i membri dell'organizzazione criminale internazionale 'Black A ... ilmetropolitano.it Come dal sequestro di due cellulari in un paesino in Svezia si è riusciti a risalire a una rete criminale globaleSono bastati due telefoni cellulari sequestrati in una piccola cittadina della Svezia per consentire a Europol e forze dell’ordine internazionali di portare alla luce una rete criminale estesa a ... wired.it Il bottino ammonta a 325mila euro. Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare gli altri componenti del gruppo criminale. - facebook.com facebook La #BandadellaUnoBianca. La procura di #Bologna sentirà #RobertoSavi dopo l'intervista a #BelveCrime, dove l'ex poliziotto, uno dei capi del gruppo criminale che uccise 24 persone, ha parlato di 'coperture degli 007' x.com