Aveva previsto tutto Guerra in Iran la profezia di Baba Vanga che spaventa il mondo

Le tensioni tra nazioni in Iran hanno portato nuovamente alla ribalta le previsioni di Baba Vanga, una figura nota per le sue predizioni che da tempo suscitano discussioni. Recenti sviluppi nel paese hanno riacceso l’interesse su quelle che alcuni considerano sue anticipazioni di eventi futuri. La notizia si diffonde tra il pubblico e gli analisti, mentre il mondo osserva con attenzione quanto sta accadendo.

Le tensioni internazionali delle ultime settimane hanno riportato al centro dell'attenzione le profezie di Baba Vanga, figura che da decenni divide opinione pubblica e studiosi. In un clima segnato da instabilità geopolitica, escalation verbali tra Stati Uniti e Iran e timori per un possibile conflitto su larga scala, tornano a circolare con forza le presunte visioni attribuite alla mistica bulgara scomparsa nel 1996. Il nome di Baba Vanga riemerge ciclicamente nei momenti di incertezza globale. E il 2026, secondo diverse ricostruzioni rilanciate negli ultimi mesi, sarebbe uno degli anni chiave indicati nelle sue predizioni. Le profezie sul conflitto globale e la Terza Guerra Mondiale.