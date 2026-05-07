Patrimonio immobiliare più smart Nuovi impianti e infissi efficienti aumentano il valore fino al 45%

Da quotidiano.net 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, la riqualificazione energetica delle case vuote permette di aumentare il loro valore di mercato fino al 45 per cento. Questa operazione include l’installazione di impianti e infissi più efficienti, che riducono le bollette e migliorano il comfort abitativo. Oltre all’incremento del valore, si registrano effetti anche sui canoni di affitto, sia turistici che residenziali, grazie a sistemi di climatizzazione più efficaci.

La riqualificazione energetica delle abitazioni vuote in Italia può aumentarne il valore di mercato fino al 45%, con effetti positivi anche sui canoni di locazione sia turistica sia residenziale, grazie a bollette più basse, maggiore comfort abitativo e sistemi di climatizzazione più efficienti. È uno dei principali risultati emersi dall’analisi condotta da Enea e Mce Lab che ha valutato le azioni necessarie per valorizzare e rimettere sul mercato circa 10 milioni di appartamenti vuoti in Italia (pari a circa il 27-30% del patrimonio immobiliare nazionale), considerando costi, interventi tecnici e potenziali opportunità di rendimento. "La...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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