Cervia e Grazia Deledda | a cento anni dal Nobel la città la celebra con un anno di eventi

Cervia ricorda Grazia Deledda, vincitrice del Nobel, a cento anni dal riconoscimento. La città ha deciso di organizzare una serie di eventi per celebrare la scrittrice sarda, nata proprio in questa zona. Tra mostre, incontri letterari e spettacoli, si vuole riscoprire il legame tra la scrittrice e il suo territorio. La scelta di dedicare un anno intero alla sua figura deriva dalla volontà di far scoprire alle nuove generazioni il suo contributo alla letteratura italiana. La prima iniziativa si svolgerà già questa settimana nella biblioteca comunale.

La città ha presentato oggi, mercoledì 18 febbraio, l'intero programma dal titolo "1926-2026: 100 anni di Grazia". Talk, letture, cinema, musica, teatro e gastronomia, ospiti d'eccezione, tra cui Dacia Maraini, Marcello Fois, Neria De Giovanni, Nicoletta Verna. E poi ancora la tromba di Paolo Fresu, le parole della poeta Mariangela Gualtieri (in un appuntamento d'eccellenza previsto con RavennaFestival) e il teatro di Elena Bucci, Paola Contini, Lelia Serra, Vladimiro Strinati. A un solo anno dalla cerimonia di Stoccolma, Cervia conferì la cittadinanza onoraria alla grande scrittrice che tra il 1920 e il 1935 aveva eletto la cittadina balneare a rifugio prediletto, trasformandola nel suo intimo "buen retiro".