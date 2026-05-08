Un distributore di carburante al centro di traffici di droga | tutti i dubbi delle difese

Un procedimento giudiziario coinvolge undici imputati legati a un traffico di droga nel Brindisino, con tre di loro accusati anche di associazione a delinquere. La vicenda si focalizza su un distributore di carburante al centro delle indagini, che secondo le accuse sarebbe stato utilizzato come punto di transito per la cocaina, ritenuta più redditizia. Le difese hanno sollevato dubbi sulle accuse mosse nel corso del processo.

BRINDISI - Un traffico di droga nel Brindisino. Cocaina, ché rende di più. Un processo a carico di undici imputati, tre dei quali devono rispondere anche dell'accusa di associazione per delinquere finalizzata proprio a questi “affari”. E un distributore di carburante al centro delle indagini.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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