Porta Furba armati di arnesi tentano il colpo al distributore di carburante

Nella notte, un tentativo di furto è stato sventato presso un distributore di carburante nel centro della città. Due persone sono state colte sul fatto mentre tentavano di forzare il distributore con arnesi. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno fermato i sospettati prima che potessero portare a termine l’azione. La polizia sta proseguendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Sono stati sorpresi mentre cercavano di svaligiare un distributore di carburante nel cuore della notte. È successo intorno alle 4 del mattino in via Santa Maria del Buon Consiglio, a Porta Furba, dove due uomini sono finiti in manette con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso.La.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Catania, tentano di scassinare un distributore di sigarette armati: denunciati due cugini ventenniSecondo la ricostruzione degli investigatori, i due sono arrivati a piedi e hanno agito in pochi istanti, cercando di forzare il distributore con... Tentano il furto utilizzando una flessibile, ma il colpo nel distributore sfumaGALATINA – Tentano il furto nel distributore di carburanti: il colpo sfuma e i malviventi fuggono a mani vuote lungo la statale. Aggiornamenti e contenuti dedicati Crolla un pezzo dal ponte del Mandrione: via di Porta Furba chiusa, caos e disagiIl cedimento di un pezzo di rivestimento del ponte di via del Mandrione. Questa la causa della chiusura di via di Porta Furba a partire dalla mattinata di giovedì 22 gennaio. Il crollo è stato di ... fanpage.it Via di Porta Furba riaperta dopo il crollo al ponte del MandrioneAll'origine del crollo un albero che con le proprie radici ha ammalorato la parte esterna del ponte di via del Mandrione. Da qui l'intervento della polizia locale con i vigili del fuoco che hanno poi ... romatoday.it