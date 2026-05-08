Oggi a Palazzo Chigi si è svolto un incontro tra il presidente del Consiglio e un senatore statunitense. La durata è stata di circa novanta minuti, durante i quali si sono affrontati temi come la strategia per il Golfo di Hormuz e la situazione nel Libano. Non sono stati rilasciati commenti ufficiali sui dettagli della discussione, ma si è parlato di un confronto diretto tra le parti.

AGI - Novanta minuti di colloquio tra Meloni e Rubio a Palazzo Chigi. Lo ha definito "un dialogo franco", tra alleati "che difendono i propri interessi nazionali ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell’Occidente": la premier Giorgia Meloni ha riassunto così l'incontro tenutosi a palazzo Chigi con il segretario di Stato americano Marco Rubio. " Un ampio e costruttivo confronto ". Meloni - Rubio, i dossier sul tavolo . Sul tavolo i rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti, la crisi in Medio Oriente, la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz (il 13 maggio i ministri Tajani e Crosetto riferiranno in commissione), la stabilizzazione della Libia e il processo di pace in Libano e in Ucraina.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'incontro tra Meloni e Rubio a Palazzo Chigi. I nodi su Hormuz e sul Libano

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