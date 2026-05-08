Il dialogo franco tra Meloni e Rubio I nodi su Hormuz e sul Libano

Nella giornata di oggi, si è svolto un incontro di circa novanta minuti tra il presidente del Consiglio e un senatore statunitense a Palazzo Chigi. Durante il colloquio si sono affrontate questioni relative alla regione di Hormuz e al Libano. L'incontro è stato descritto come uno scambio di opinioni diretto e senza formalità, senza che siano state fornite dichiarazioni ufficiali sui contenuti discussi.

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AGI - Novanta minuti di colloquio tra Meloni e Rubio a Palazzo Chigi. Lo ha definito "un dialogo franco", tra alleati "che difendono i propri interessi nazionali ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell’Occidente": la premier Giorgia Meloni ha riassunto così l'incontro tenutosi a palazzo Chigi con il segretario di Stato americano Marco Rubio. " Un ampio e costruttivo confronto ". Meloni - Rubio, i dossier sul tavolo . Sul tavolo i rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti, la crisi in Medio Oriente, la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz (il 13 maggio i ministri Tajani e Crosetto riferiranno in commissione), la stabilizzazione della Libia e il processo di pace in Libano e in Ucraina.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il "dialogo franco" tra Meloni e Rubio. I nodi su Hormuz e sul Libano Notizie correlate Meloni-Rubio, oggi incontro per ricucire tra Italia e Usa: focus su Hormuz e Libano(Adnkronos) – Una visita definita "di cortesia", tengono a precisare da ambienti di governo. Leggi anche: Roma, incontro tra Rubio e Meloni per riallacciare rapporti Usa-Italia, sul tavolo Iran e Hormuz, Libano e missione Unifil Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Meloni, con Rubio dialogo franco tra alleati che difendono interessi nazionali; Tenaris scivola, primo trimestre sopra le stime non basta, pesa outlook cauto; Pressing degli alleati su Roma, navi in partenza per lo Stretto; I legami Usa-Vaticano resisteranno. Meloni? Trump le ha fatto un favore. Parla Massimo Franco. Incontro a Palazzo Chigi. Meloni: 'Dialogo franco tra alleati'. Rubio: 'Sul ritiro delle truppe decide Trump'Stretta di mano e scambio di baci tra la premier e il segretario di Stato Usa. Prima il bilaterale col ministro degli Esteri (ANSA) ... ansa.it ***Italia-Usa: Meloni, con Rubio un dialogo franco tra alleatiSappiamo entrambi quanto e' preziosa unita' Occidente (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 mag - Un dialogo franco, tra alleati che difendono i ... ilsole24ore.com Angelo Vaccariello. . Economia italiana: vi lamentate sempre #economia #italia #giorgiameloni #governo #politica - facebook.com facebook Tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il segretario di Stato statunitense Marco Rubio, questa mattina a Roma, c'è stato ''un incontro proficuo e costruttivo''. Lo ha detto la stessa premier arrivando alla Triennale di Milano, per prendere parte all'event x.com