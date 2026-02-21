Al Hilal Darwin Nunez diventa un caso! Il suo futuro è sempre più lontano dall’Arabia | due big italiane alla finestra
Darwin Nunez ha attirato l’attenzione dopo una serie di prestazioni deludenti con l’Al Hilal, spingendo due grandi club italiani a monitorarne da vicino la situazione. La sua partenza dall’Arabia sembra sempre più probabile, mentre si moltiplicano le voci su un possibile trasferimento a gennaio. La sua presenza in squadra è ormai in discussione e le trattative con le big italiane sono in fase avanzata. La sua decisione dipenderà anche dalle offerte che arriveranno nelle prossime settimane.
Al-Hilal, scure Inzaghi: fuori Darwin Nuñez e Pablo MarìIl tecnico dell’Al-Hilal, Simone Inzaghi, ha deciso di escludere Darwin Nuñez e Pablo Marì dalla lista dei giocatori per la Saudi Pro League.
Mercato Milan, idea Darwin Nunez per il 2026: il Diavolo annusa l’occasione proibita in arrivo dall’Arabia SauditaIl Milan valuta l’ipotesi di un trasferimento per Darwin Nunez nel mercato del 2026.
Darwin Nunez segna in Champions asiatica, ma non può giocare in Saudi Pro League: futuro lontano dall'Al HilalLa situazione paradossale di Darwin Nunez all'Al Hilal spalanca le porte a diversi scenari di mercato. msn.com
Benzema arriva, Al-Hilal elimina Darwin Nunez da 44 milioni di sterline.L’arrivo di Karim Benzema all’Al-Hilal segna una svolta significativa nel panorama calcistico saudita e spagnolo. L’attaccante francese, dopo un’illustre carriera trascorsa al Real Madrid, ha deciso d ... napolipiu.com
