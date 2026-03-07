L' Inter fa il ritiro in montagna ma lontano dal Trentino e dall' Italia

L'Inter ha annunciato che effettuerà il ritiro estivo in montagna, ma questa volta non sarà nel Trentino né in Italia. La notizia è stata diffusa dal sito Fcinter1908 e riguarda la prossima estate. La squadra si preparerà lontano dalla penisola e dalla regione tradizionale, senza specificare la località esatta. La decisione ha suscitato curiosità tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Nelle scorse ore l'indiscrezione sull’estate della formazione nerazzurra, che molti speravano di rivedere nelle nostre valli È stato un sogno e, a quanto pare, tale sembra destinato a rimanere. Il riferimento è all’Inter che tornerà a fare nella prossima estate il ritiro in montagna: una notizia che, appena resa pubblica dal sito Fcinter1908.it ha fatto sognare il Trentino Alto Adige, complici i fasti del passato con i nerazzurri in ritiro a Riscone di Brunico e a Pinzolo. Nelle scorse ore, però, lo stesso portale ha di fatto spento gli entusiasmi di chi in Trentino sperava a un ritorno di Lautaro Martinez e compagni. Infatti, estate in montagna sì per la formazione di Christian Chivu, ma non in Italia, bensì in Germania. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

L'Inter torna a fare il ritiro in montagna. E in Trentino c'è già chi sogna

FCIN1908 – Inter, confermato il ritiro in montagna ma non in Italia: le ultime

L'Inter torna a fare il ritiro in montagna. E in Trentino c'è già chi sogna

