Esattamente un anno fa, la fumata bianca annunciava al mondo la conclusione del conclave e l'elezione di un nuovo pontefice. La cerimonia si è svolta nella Cappella Sistina, attirando l'attenzione internazionale. La giornata ha visto il momento culminante con il rilascio del fumo bianco e con i cardinali che hanno annunciato ufficialmente la nomina del nuovo leader spirituale della Chiesa cattolica.

"Un anno fa la fumata bianca sulla Cappella Sistina annunciava al mondo che la Chiesa aveva scelto il successore di Pietro. In questa occasione desidero rinnovare a Papa Leone XIV un pensiero riconoscente per il suo instancabile messaggio di fede, speranza, pace, dialogo tra i popoli e vicinanza agli ultimi. In un tempo complesso e segnato da grandi incertezze, la sua voce rappresenta un punto di riferimento a livello globale, per i cristiani e non solo". Sono gli auguri di Giorgia Meloni al Pontefice nell'anniversario della sua elezione. La visita a Pompei. E a dodici mesi esatti dall'"Habemus Papam" che lo ha portato a San Pietro, Robert Prevost ha scelto una visita pastorale al Santuario di Pompei e a Napoli.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un anno fa la "fumata bianca". Meloni: "Leone XIV punto di riferimento globale"

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