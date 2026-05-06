Un anno fa, il 8 maggio, un cardinale è stato eletto papa e ha scelto il nome di Leone XIV. L'evento è stato celebrato simbolicamente a Napoli, dove dopodomani si terrà una commemorazione in suo ricordo. Da allora, il pontefice ha attirato l'attenzione di molti per le sue scelte e il suo stile, guadagnando rispetto e consensi a livello internazionale.

Festeggerà simbolicamente a Napoli, dopodomani, Robert Prevost la sua elezione al pontificato come Papa Leone XIV avvenuta l’8 maggio di un anno fa. Il primo Papa americano, successore di un Pontefice empatico e carismatico come Francesco, che a distanza di un anno è amato e rispettato da tutti. Il Papa agostiniano. Agostiniano, Robert Francis Prevost è stato creato cardinale da Papa Francesco nel concistoro del 30 settembre 2023. In quel periodo e fino alla sua elezione al soglio pontificio, ricopriva importanti incarichi a Roma, all’interno della Curia Romana. Leggi anche Papa Leone XIV e la democrazia: tutto bene tra le anime belle?. Papa Leone riporta la chiesa al centro del villaggio: “No alle benedizioni delle coppie gay”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Un anno di Prevost, il papa che è diventato Leone che ora tutto il mondo ama e rispetta

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