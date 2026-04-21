Papa Francesco il ricordo ad un anno dalla morte da Meloni a Papa Leone | ‘Raccogliamo la sua eredità ‘

A un anno dalla scomparsa del papa, nel mondo politico e religioso si ricorda la figura che ha guidato la Chiesa e influenzato molte persone. Diversi rappresentanti delle istituzioni e della fede hanno espresso parole di saluto e riflessione, collegandosi anche a figure storiche di rilievo. Sono state organizzate iniziative e messaggi ufficiali per mantenere vivo il ricordo della sua presenza e delle sue azioni.

Un anno fa, nel giorno del compleanno di Roma,morivapapa Francescodopo un pontificato di 12 anni all’insegna dellamisericordia, della semplicità e dell’attenzione alle periferie del mondo. Un pontefice amato che ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei fedeli. Oggi, nell’anniversario della sua scomparsa, ilmondo della politicae non solo gli rivolge un pensiero. La presidente del ConsiglioGiorgia Melonisu X parla di “ricordo ancora molto presente” e rievoca un magistero fatto dipace, attenzione ai fragili e responsabilità verso gli altri.Si dice privilegiata per averlo conosciuto e lo descrive come “una figura che ha segnato profondamente il nostro tempo, e il cuimessaggio continua a essere attuale“, poi ringraziandolo chiude il suo messaggio.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Papa Francesco, il ricordo ad un anno dalla morte, da Meloni a Papa Leone: ‘Raccogliamo la sua eredità ‘ Notizie correlate Un anno fa moriva papa Francesco, Leone XIV: "Raccogliamo l'eredità di Bergoglio promuovendo la fratellanza""Nel primo anniversario della nascita al cielo del nostro caro Papa Francesco, le sue parole e i suoi gesti rimangono impressi nei nostri cuori. Un anno senza Bergoglio, Papa Leone: “Raccogliamo la sua eredità, promuoviamo la fratellanza”(Adnkronos) – Ricorre oggi il primo anniversario della morte di Papa Francesco, scomparso il 21 aprile 2025 nel Lunedì dell’Angelo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Le celebrazioni in ricordo di Papa Francesco; Il ricordo di Francesco, Marco Impagliazzo: Un anno fa moriva il papa del popolo.; Un anno senza Papa Francesco: il ricordo di un Pontefice che ha segnato la storia; A un anno dalla scomparsa di Papa Francesco, il suo ricordo nelle parole all’Unitalsi (video). Papa Francesco, un anno dopo: il ricordo dell’ultimo abbraccio in piazza San PietroOggi ricorre il primo anniversario della scomparsa del Pontefice. Ricordiamo insieme il suo ultimo abbraccio ai fedeli in Piazza San Pietro, avvenuto nel giorno di Pasqua ... iodonna.it Papa Francesco: il ricordo di Iva Zanicchi a un anno dalla morte del PonteficeA ormai un anno dalla morte di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile 2025, la cantante lo ricorda in esclusiva per Novella 2000. novella2000.it Un anno fa ci lasciava Papa Francesco, scomparso nel lunedì dell’Angelo del 2025. Nel corso di questa giornata il Pontefice argentino sarà ricordato con messe commemorative in tutto il mondo. Roma gli dedica una giornata-evento con diversi appuntame facebook Leone: "Raccogliamo l’eredità di Francesco, promuoviamo la fratellanza". A un anno dalla scomparsa di papa Bergoglio, il pontefice lo ricorda con un tweet . #ANSA x.com