Un ex presidente degli Stati Uniti ha rivolto accuse dirette a papa Leone XIV, criticandolo in modo insolito e senza mezzi termini. La sua presa di posizione si aggiunge a un quadro di tensioni tra l’amministrazione e figure ecclesiastiche, con dichiarazioni che hanno suscitato attenzione nel mondo politico e religioso. La polemica si inserisce in un contesto di rapporti complicati tra governo e Chiesa cattolica, caratterizzato da recenti scontri pubblici e dichiarazioni forti.

L'ha criticato in modo insolitamente duro e diretto, ma i rapporti tra la sua amministrazione e il Vaticano sono complicati da mesi Domenica sera, in un post sul suo social network Truth, il presidente statunitense Donald Trump ha criticato papa Leone XIV definendolo «debole sul crimine e terribile per la politica estera». Ha aggiunto di non volere un papa «che crede sia OK per l’Iran avere armi atomiche», e che «Leone dovrebbe usare il buonsenso, smettere di fare gli interessi della sinistra radicale e concentrarsi sull’essere un grande papa e non un politico». Rientrando a Washington dalla Florida, Trump ha anche detto ai giornalisti: «Non credo stia facendo un buon lavoro.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Trump se l’è presa anche con papa Leone XIV

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