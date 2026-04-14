Meloni difende Papa Leone XIV | scontro con Trump

Nelle ultime ore si sono verificati sviluppi nelle relazioni tra Italia, Stati Uniti e Vaticano, con la leader politica che è intervenuta per difendere Papa Leone XIV, dopo un periodo di silenzio. Nel frattempo, sono state espresse critiche nei confronti dell’ex presidente americano, contribuendo a creare tensioni tra i vari attori coinvolti. La situazione si inserisce in un quadro di crescente complessità legato alle recenti tensioni geopolitiche.

Meloni difende Papa Leone XIV dopo il silenzio iniziale e critica Trump: tensioni tra Italia, Usa e Vaticano nel pieno della crisi geopolitica. Meloni difende Papa Leone XIV: arriva la presa di posizione ufficiale dopo il silenzio iniziale. Dopo ore di silenzio e polemiche politiche, Giorgia Meloni rompe gli indugi e prende posizione netta nel caso dell’ attacco di Donald Trump a Papa Leone XIV. La premier italiana ha definito le parole del presidente americano “inaccettabili”, segnando una presa di distanza chiara da un alleato politico con cui negli anni ha mantenuto rapporti solidi. La dichiarazione, diffusa da Palazzo Chigi, arriva nel pomeriggio del 13 aprile, dopo una prima reazione più prudente che aveva alimentato critiche da parte delle opposizioni e osservatori politici.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Meloni difende Papa Leone XIV: scontro con Trump Lo scontro tra Donald Trump e Papa Leone XIV scuote gli equilibri globaliIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Trump-Leone XIV, Meloni e La Russa parlano del viaggio in Africa del papa senza nominare gli insulti di Trump. Salvini: “Non è intelligente attaccarlo”La politica italiana reagisce al durissimo attacco rivolto da Donald Trump a papa Leone XIV. PRIMAPAGINA MESSAGGERO — con Italo Carmignani Oggi è una puntata da non perdere. Si parte dalle tensioni tra Papa Leone XIV e Trump: ce le racconta Anna Guaita con il punto di vista americano — perché capire Washington è capire il mondo. Po - facebook.com facebook Vance: “Il Vaticano si occupi di morale”. Papa Leone oggi sui luoghi di Sant’Agostino in Algeria x.com