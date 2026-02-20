Schiaffo a Trump la Corte Suprema Usa boccia i dazi voluti dal presidente | Sono illegali non ha il potere di imporli

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso che i dazi imposti dall’amministrazione Trump sono illegali. La decisione arriva dopo un ricorso presentato da aziende e stati che contestavano le tariffe doganali. La corte ha stabilito che il presidente non ha il potere di imporre dazi senza approvazione congressuale. La sentenza ha un forte impatto sulle future politiche commerciali dell’amministrazione. La decisione è stata accolta con reazioni contrastanti tra sostenitori e critici.

La Corte Suprema Usa ha bocciato i dazi voluti dal presidente statunitense Donald Trump con sei voti a favore e tre contrari. I giudici hanno stabilito che Trump non può imporre dazi in base all'International Emergency Powers Act, quello a cui ha fatto ricorso il tycoon per imporre le tariffe sulle importazioni negli Stati Uniti d'America durante il Liberation Day. La legge dà al presidente statunitense il potere di affrontare "minacce straordinarie" in caso di un'emergenza nazionale, inclusa quella di "regolare" l'importazione" di "beni esteri". La norma, quindi, non fa alcun riferimento esplicito ai dazi, competenza esclusiva del Congresso come le tasse e per i quali sono state concesse solo alcune deleghe al presidente.