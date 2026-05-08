Un adolescente su sette in Italia soffre di un disturbo psichico Nuove scoperte scientifiche rivelano però una speranza concreta | intervenire precocemente può ridurre drasticamente il rischio di malattie più gravi nell' età adulta

Da iodonna.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, circa uno su sette adolescenti è affetto da un disturbo psichico, secondo recenti studi scientifici. Le ricerche indicano che un intervento tempestivo può contribuire a ridurre significativamente il rischio di sviluppare problemi più gravi in età adulta. La questione della salute mentale tra i giovani sta attirando l’attenzione di professionisti e istituzioni, che cercano di trovare strategie di prevenzione e supporto efficaci.

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C ’è un’ombra che si allunga sul futuro di molti adolescenti italiani, un disagio che spesso non trova parole ma che i numeri descrivono con una chiarezza disarmante. Quasi un ragazzo su sette, in quella fascia d’età così delicata che va dai 10 ai 19 anni, convive con i sintomi di un disturbo psichico. Questo significa che, facendo i conti, i giovani in cerca di un aiuto per la loro salute mentale sono circa un milione. Un numero che resta sospeso tra diagnosi tardive, servizi insufficienti e la vergogna che ancora circonda la salute mentale, soprattutto quando riguarda ragazzi e ragazze così giovani. ADHD e altre neurodivergenze: la nuova consapevolezza su salute mentale e psicofarmaci X Salute mentale dei giovani: è sempre più un’emergenza.🔗 Leggi su Iodonna.it

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