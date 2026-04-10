Cosa: Uscita del nuovo album discografico intitolato Complimenti. Dove e Quando: Disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio dal 10 aprile 2026. Perché: Un racconto generazionale che fonde il cantautorato romano con sonorità elettroniche vintage e strumenti classici. La scena musicale romana continua a rigenerarsi, offrendo voci capaci di tradurre in musica le inquietudini e le speranze di una generazione in bilico. Lorenzo Pucci, cantautore di classe 1993 cresciuto tra i vicoli di Trastevere e le sale di registrazione, torna sotto i riflettori con il suo secondo lavoro in studio. Il nuovo album, significativamente intitolato Complimenti, rappresenta un’evoluzione artistica profonda, distribuito da Believe Music Italia per l’etichetta That Feeling. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Sette passi nell’età adulta: Lorenzo Pucci presenta “Complimenti”

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