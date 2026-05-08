Ultimissime Juve LIVE | i convocati per la trasferta di Lecce Spalletti parla in conferenza

Nella giornata di oggi, sono stati ufficializzati i nomi dei giocatori convocati per la trasferta a Lecce. Nel frattempo, il tecnico della squadra ha tenuto una conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. La redazione di JuventusNews24 ha aggiornato le ultime notizie in tempo reale, offrendo un quadro completo sugli eventi più recenti in casa bianconera.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 8 maggio 2026. Convocati Juve per il Lecce: tutti a disposizione di Spalletti tranne Cabal e Milik. La lista completa per il match di domani. Ore 17.30 – Convocati Juve per il Lecce, la dirigenza prepara la penultima trasferta stagionale stilando la preziosa lista dei calciatori pronti per questo scontro Conferenza stampa Spalletti pre Lecce Juve: «Questa settimana abbiamo sofferto, in questi momenti c’è bisogno di responsabilità.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: i convocati per la trasferta di Lecce, Spalletti parla in conferenza Juve Lecce, Spalletti alla Vigilia risponde a Conte Notizie correlate Ultimissime Juve LIVE: non parla Spalletti in conferenza. Chi potrebbe arrivare al posto di Sbravatidi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Ultimissime Juve LIVE: Perin titolare in Juve Pisa? La conferenza stampa di SpallettiOpenda Juve, l’attaccante bianconero continua a non convincere: il suo futuro sembra essere già scritto. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Juventus, le news sul possibile rinnovo di Vlahovic; Juve-Lewa, portiere Inter ? Zeballos-Napoli, Kostic ? le news di oggi ?; Calcio Live News: la Roma batte 4-0 la Fiorentina e si porta a -1 dalla Juve, le parole di Gasp; Formazioni ufficiali Juventus-Verona: chi gioca titolare e le ultime su Boga, Yildiz, Thuram, Vlahovic e Orban. Juve, Spalletti fa fuori un big: le ultimissime in vista del PisaLe ultimissime in vista della gara di questa sera tra Juventus e Pisa: si va verso due clamorose bocciature. Cresce l’attesa per la sfida di questa sera tra Juventus e Pisa, valida per la ventottesima ... calciomercato.it Kolo Muani alla Juve, spuntano le cifre: le ultimissimeArrivano conferme in merito al ritorno di Kolo Muani alla Juventus: ecco tutti i dettagli dell’operazione. Salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, Kolo Muani potrebbe davvero indossare ... calciomercato.it Lewandowski Juve Le ultimissime - facebook.com facebook Ultimissime #Juve live Le novità x.com