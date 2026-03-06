Ultimissime Juve LIVE | Perin titolare in Juve Pisa? La conferenza stampa di Spalletti

Nella giornata di oggi, la Juventus si prepara a una sfida con il Pisa, con Perin in campo come titolare. Spalletti ha tenuto una conferenza stampa per presentare l’incontro e ha risposto alle domande sulla formazione e sulle strategie della squadra. Le notizie aggiornate arrivano direttamente dalla sede del club, offrendo un quadro completo sulle ultime decisioni e sui temi caldi tra i bianconeri.

Openda Juve, l’attaccante bianconero continua a non convincere: il suo futuro sembra essere già scritto. I dettagli David Juventus, la cessione a luglio non è da escludere: questo club è pronto ad una offerta di 15 milioni per il canadese. La posizione dei bianconeri Giuntoli pronto a tornare dietro una scrivania, l’ex Juve finito nel mirino di una squadra di Serie A. I dettagli Zhegrova Juve, addio in estate? Questo club inglese è interessato al kosovaro. L’indiscrezione Juventus Next Gen, Braglia (Pontedera) attacca dopo la sconfitta coi bianconeri: «La spinta su Yeboah l’arbitro non l’ha vista, ma chi lo stabilisce!?» Brambilla dopo il Pontedera: «Risultato fondamentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Ultimissime Juve LIVE: chi è En-Nesyri. La conferenza stampa di SpallettiCasemiro Juve, i bianconeri pensano al centrocampista brasiliano: la concorrenza da battere per prendere il calciatore a parametro zero in estate...

Ultimissime Juve LIVE: la conferenza stampa di Spalletti e le ultime su En-NesyriLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal...

SPALLETTI post PISA-JUVE 0-2 Per voi eravamo falliti, ora campioni... conferenza stampa con KALULU

Perin Juventus, il portiere è pronto a fare le valigie in estate: ecco qual è l’obiettivo dell’estremo difensore bianconeroPerin Juventus, il portiere è pronto a fare le valigie in estate: ecco qual è l’obiettivo dell’estremo difensore bianconero per il suo futuro La Juve si appresta a vivere una sessione di mercato movim ... juventusnews24.com

Probabili formazioni Juve Pisa, le ultime novità sulle possibili scelte di mister Spalletti per il match di sabato sera dello StadiumProbabili formazioni Juve Pisa, le ultime novità sulle possibili scelte di mister Spalletti per il match di sabato sera dello Stadium La Juve si prepara a tornare sul terreno di gioco per l’anticipo d ... juventusnews24.com

