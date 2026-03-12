In queste ore, l'attenzione è rivolta alle ultime notizie sulla Juventus, con aggiornamenti in tempo reale. Spalletti non ha partecipato alla conferenza stampa, mentre si discutono i possibili sostituti di Sbravati. La redazione di JuventusNews24 fornisce un quadro delle novità più recenti, offrendo un quadro immediato sulla situazione attuale della squadra.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 12 marzo 2026. Udinese Juve: non parlerà Spalletti alla vigilia, chi ci sarà al suo posto. Ore 13.20 – Udinese Juve: non parlerà Spalletti alla vigilia, chi ci sarà al suo posto Settore giovanile Juve: via Sbravati, chi potrebbe arrivare al suo posto. C’è già il nome del possibile sostituto. Ore 12.19 – Settore giovanile Juve: via Sbravati, chi potrebbe arrivare al suo posto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: non parla Spalletti in conferenza. Chi potrebbe arrivare al posto di Sbravati

Articoli correlati

Settore giovanile Juve: via Sbravati, chi potrebbe arrivare al suo posto. C’è già il nome del possibile sostitutodi Redazione JuventusNews24Settore giovanile Juve, Michele Sbravati potrebbe lasciare i bianconeri nel corso delle prossime settimane.

Ultimissime Juve LIVE: chi è En-Nesyri. La conferenza stampa di SpallettiCasemiro Juve, i bianconeri pensano al centrocampista brasiliano: la concorrenza da battere per prendere il calciatore a parametro zero in estate...

CAGLIARI-JUVE, SPALLETTI in conferenza stampa: Pensiamo solo al Cagliari, Adzic non si tocca

Aggiornamenti e notizie su Ultimissime Juve

Temi più discussi: Rinnovo Vlahovic: c'è l'apertura: i dettagli del primo incontro con la Juve; L'ambizione Champions della Juve e le ultime speranze del Pisa Serie A Enilive; Rinnovo Vlahovic: Juve offre 6 milioni, Yildiz guadagnerà di più; Y?ld?z trascina la Juve, la rimonta firmata Scamacca e non solo Serie A Enilive.

Senesi e Schlager, la Juventus riparte dai parametri zero: perché piacciono il difensore e il centrocampistaCalciomercato Juventus: tutte le ultime Trattative in tempo reale. Scopri le ultime notizie di Mercato, i sogni e tutti i colpi aggiornati del club. sport.virgilio.it

Calciomercato live: Zaragoza alla Roma, Boga e Holm alla Juventus, Alisson Santos va al NapoliCalciomercato live, le trattative di oggi domenica 1 febbraio 2026. Juventus, colpo Boga. In arrivo anche Holm dal Bologna. Lookman verso l'Atletico Madrid, operazione da 40 milioni di ... ilmattino.it

Ultimissime Juve LIVE Le principali notizie della mattinata - facebook.com facebook

#Juve su #Udogie Le ultimissime x.com