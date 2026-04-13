Dal Consiglio metropolitano disco verde al rendiconto di gestione finanziario 2025

Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria ha approvato durante l’ultima seduta il rendiconto di gestione finanziario per il 2025. Tra i provvedimenti adottati figura anche l’intervento sullo scorrimento veloce, che prevede il completamento del collegamento tra l’autostrada A2 e le località di San Roberto e Campo Calabro. La riunione ha visto l’approvazione di più delibere relative a questioni di bilancio e infrastrutture.