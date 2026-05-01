Latina approvato il rendiconto di gestione 2025

Il Consiglio comunale di Latina ha approvato oggi il rendiconto di gestione relativo all’anno 2025. La riunione si è svolta questa mattina e ha visto l’approvazione del documento che riepiloga le operazioni finanziarie dell’ente nel corso dell’anno passato. La delibera riguarda specificamente i dati contabili e le entrate e uscite dell’amministrazione comunale per il 2025.

Latina, 30 aprile 2026 – Approvato dal Consiglio comunale, riunito oggi, il rendiconto della gestione dell’ente per l’annualità 2025. Il documento contabile è stato illustrato dall’assessore al Bilancio Antonina Rodà, definendolo l’immagine di un Comune solido. L’assessore Rodà, tuttavia, prima di addentrarsi nel merito del rendiconto, è intervenuta circa la presunta criticità sollevata in aula sull’assenza di rendicontazione dell’abbattimento dell’ex Icos. “L’immobile – ha affermato l’assessore al Bilancio – è stato acquisito dal Comune con decreto di trasferimento del Tribunale nel 2004. E’ qualificato quale immobile privo di rendita e, in quanto tale, è inventariato nel patrimonio a valore zero.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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