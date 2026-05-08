Ultima chiamata per Atm | Milano scende in piazza contro i tagli ai bus e il rischio privatizzazione
A Milano, la protesta contro i tagli ai servizi di trasporto pubblico e il timore di privatizzazione si intensifica. Sabato 9 maggio, dalle 16 alle 19, comitati civici e sindacati di base hanno organizzato un presidio in largo Cairoli, vicino alla sede di Atm, per esprimere il loro dissenso e chiedere interventi concreti. La mobilitazione si inserisce in un clima di crescente preoccupazione tra cittadini e lavoratori del settore.
Non si placa la tensione intorno al trasporto pubblico milanese. Per sabato 9 maggio, dalle 16 alle 19, i comitati civici e i sindacati di base hanno indetto un presidio in largo Cairoli, a pochi passi dal quartier generale di Atm. Lo slogan scelto, “Ultima chiamata per Atm”, suona come un.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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Ultima chiamata per ATM: venerdì 9 maggio presidio in largo Cairoli contro tagli e timori di privatizzazioneDalle 16 alle 19 cittadini, comitati e autisti scenderanno in piazza nel cuore di Milano per denunciare disservizi, attese infinite e le preoccupazioni sul futuro del trasporto pubblico milanese ... 7giorni.info
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PUBBLICAZIONE STAMPA a gentile richiesta pervenuta il messaggeria. ##### “Ultima chiamata per ATM”, presidio il 9 maggio a Milano MILANO 06/05/2026 Tornano in piazza Scala sabato 9 maggio, dalle 16 alle 19, lanciando un presidio significativamente facebook