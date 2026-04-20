Napoli scende in piazza contro il rischio privatizzazione di ABC

Martedì 21 aprile alle 17, in Piazza Municipio, si terrà una manifestazione promossa dal Coordinamento Campano dei Comitati per l’Acqua Pubblica e dal Comitato Acqua Pubblica Napoli. L’iniziativa è stata annunciata per protestare contro il possibile rischio di privatizzazione di ABC. La convocazione è stata comunicata attraverso un comunicato dei due gruppi, che invitano i cittadini a partecipare.

Il Coordinamento Campano dei Comitati per l’Acqua Pubblica e il Comitato Acqua Pubblica Napoli hanno convocato una manifestazione di protesta per martedì 21 aprile alle ore 17 in Piazza Municipio. Il presidio si concentrerà davanti a Palazzo San Giacomo, dove i cittadini intendono contestare le recenti variazioni apportate all’articolo 67 dello Statuto comunale riguardanti la gestione di ABC Napoli. Le criticità legate alla modifica dello Statuto comunale. Al centro del dissenso che animerà la piazza domani pomeriggio vi è il timore che la revisione normativa possa svuotare di significato il principio della gestione pubblica del servizio idrico, già sancito dal referendum del 2011.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, scende in piazza contro il rischio privatizzazione di ABC Notizie correlate ?Epatite, viaggio nei laboratori Abc: «L?acqua di Napoli è controllata, nessun rischio»L’acqua di Napoli è pura e controllata, nessun timore per l’epidemia di Epatite: i laboratori della Abc eseguono, da sempre, analisi quotidiane per... Epatite A a Napoli: l’acqua del rubinetto è sicura. Abc: Nessun rischio contaminazioneDi fronte al recente incremento di casi di epatite A registrato sul territorio cittadino, arriva la smentita categorica di ABC (Acqua Bene Comune):... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Arrivano le Forze speciali dei Carabinieri a Napoli: irruzione nella banca al Vomero. Scene da film!; Patrioti, è il solito copione: se la destra scende in piazza, la sinistra si mobilita; Promozione del benessere con 20 associazioni, a Ferrara 'La salute scende in piazza'; Tredicenne aggredito con un tirapugni al parco: Marconi scende in piazza contro le violenze. Napoli, il Pascale scende in piazza: giornata di prevenzione ed ecografie gratuite contro il tumore al senoNapoli, si torna nelle piazze e nei luoghi della vita cittadina con i temi della prevenzione e della lotta al tumore al seno, con l'iniziativa promossa dal Pascale con l'Istituto dei tumori di Napoli, ... ilmattino.it Giornata mondiale contro il cancro: il Pascale di Napoli scende in PiazzaIl 4 febbraio 2026 è la Giornata mondiale contro il cancro, un appuntamento globale che unisce milioni di persone nella lotta contro i tumori. In Italia, sono previste diverse iniziative, tra cui ... ilmattino.it Romelu Lukaku è rientrato a Napoli: il belga è atterrato all'aeroporto di Capochino in serata e domani dovrebbe raggiungere la squadra Ci sarà secondo voi la pace con il club o la sua avventura in azzurro può considerarsi terminata #lukaku #sscnapoli - facebook.com facebook First quarter Olimpia 29 Napoli 27 x.com