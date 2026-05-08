Ugo Dighero al Teatro Comunale di Sori con Mistero Buffo di Dario Fo e Franca Rame

Da genovatoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 14 maggio, il Teatro Comunale di Sori ospiterà l’attore Ugo Dighero che porterà in scena “Mistero Buffo”, uno spettacolo scritto da Dario Fo e Franca Rame. La rappresentazione è programmata per quella sera e fa parte della programmazione teatrale del teatro locale. L’evento vedrà la partecipazione dell’attore in un testo noto per il suo stile satirico e la sua comicità.

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Giovedì 14 maggio il Teatro Comunale di Sori ospita Ugo Dighero, in scena con “Mistero Buffo” di Dario Fo e Franca Rame. È forse la più famosa fabulazione di Dario Fo, quella che l’ha reso celebre in tutto il mondo: lo spettacolo-contenitore che volava sulle giullarate medievali per planare come.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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