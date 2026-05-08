Ufo il Pentagono svela centinaia di file segreti su richiesta di Trump | Buon divertimento e buona visione

Il Pentagono ha cominciato a rendere pubblici centinaia di documenti riservati, dopo che il presidente aveva richiesto la loro diffusione. Tra i materiali ci sono video e immagini di fenomeni anomali non identificati, noti come Uap. La pubblicazione dei file ha avuto inizio nelle ultime settimane e riguarda documenti precedentemente classificati. Il dipartimento militare ha dichiarato di aver agito su ordine superiore, senza fornire ulteriori dettagli sulle caratteristiche dei contenuti condivisi.

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Roma, 8 maggio 2026 - Gli Ufo esistono? Il Pentagono resta prudente, ma intanto come da richiesta del presidente Donald Trump ha iniziato a pubblicare i file segreti con video e immagini di “fenomeni anomali non identificati (Uap)”. Sono circa 162 documenti inediti che vanno inquadrati nell’intenzione dichiarata dell’amministrazione Trump di trasparenza in fatto di conoscenze del governo in merito ai fenomeni extraterrestri con il programma “Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters”, voluto con forza dal tycoon. Trump: “Trasparenza completa e assoluta”. E il tycoon ha voluto rivendicato l’ordine di trasparenza: "Come avevo promesso il dipartimento della Guerra ha reso pubblica la prima tranche di documenti relativi a Ufo e Uap, affinché il pubblico possa esaminarli e studiarli", ha commentato.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ufo, il Pentagono svela centinaia di file segreti su richiesta di Trump: “Buon divertimento e buona visione” EDIZIONE STRAORDINARIA: Donald Trump annuncia la Disclosure UFO Notizie correlate Trump chiede al Pentagono di pubblicare tutti i file su ricerca di vita extraterrestre e Ufo(Adnkronos) – Dopo il rimprovero a Barack Obama, Donald Trump ha chiesto al Pentagono di pubblicare tutti i documenti sulla ricerca di vita... “Pubblicate tutto”: Trump ordina al Pentagono di rendere noti i file sugli UFO (e c’entra Obama)La verità è là fuori? Qualcosa di storico potrebbe essere in arrivo dai corridoi del Pentagono.