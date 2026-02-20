Trump chiede al Pentagono di pubblicare tutti i file su ricerca di vita extraterrestre e Ufo

Donald Trump ha richiesto al Pentagono di rendere pubblici tutti i documenti sulla ricerca di vita extraterrestre e gli Ufo, motivando la richiesta con l’interesse crescente tra il pubblico. La decisione deriva da un recente aumento di segnalazioni e di curiosità, che ha spinto l’ex presidente a insistere sulla trasparenza. Trump ha sottolineato che i cittadini meritano di conoscere tutto ciò che il governo sa su questi fenomeni. La richiesta arriva mentre si moltiplicano le testimonianze di avvistamenti nel cielo.

(Adnkronos) – Dopo il rimprovero a Barack Obama, Donald Trump ha chiesto al Pentagono di pubblicare tutti i documenti sulla ricerca di vita extraterrestre e sugli Ufo "sulla base dell'incredibile interesse emerso".  In un post su Truth, il presidente americano ha spiegato di aver chiesto al segretario della Difesa e ad altri esponenti dell'Amministrazione di. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

